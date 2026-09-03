Lies sieht in VW-Einigung 'zukunftsfähiges Konzept'
- Lies nennt VW-Sparplan ein zukunftsfähiges Konzept
- VW plant neue Modelle und Perspektiven für Standorte
- 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke sind gefährdet
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies wertet die Einigung zu den Sparplänen bei Volkswagen als ein "zukunftsfähiges Konzept" für den Konzern. Der SPD-Politiker, der auch Mitglied im VW -Aufsichtsrat ist, sagte, man investiere kräftig in die Zukunftsfähigkeit und steigere die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen. "Gleichzeitig werden wir für alle Standorte langfristige Perspektiven entwickeln - mit neuen Fahrzeugen, wo dies wirtschaftlich ist, und mit neuen Formen industrieller Wertschöpfung", sagte Lies in einer Mitteilung der Staatskanzlei.
Der Ministerpräsident sieht in der Einigung zudem einen Neubeginn. "Der heutige Beschluss ist dabei der Anfang eines gemeinsamen Weges, es liegt nun aber viel Arbeit vor allen Beteiligten", sagte Lies. Das gelte für die Tarifpartner, für die Politik und für den Vorstand, "der ein klares Mandat erhält, aber eben auch verbunden mit klar umrissenen Aufgaben." Lies sagte aber auch, die Herausforderungen für Volkswagen und die deutsche Automobilindustrie seien angesichts des internationalen Wettbewerbs enorm.
50.000 weitere Stellen sollen wegfallen
Der Ministerpräsident sitzt zusammen mit der Kultusministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg (Grüne) als Vertreter des Landes Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat. Niedersachsen ist mit 20 Prozent an dem Konzern beteiligt.
Das Sparpaket des Konzernvorstandes, dem der Aufsichtsrat einstimmig zugestimmt hatte, sieht vor, dass in den kommenden Jahren unter anderem weitere 50.000 Stellen wegfallen sollen. Vier Werke stehen auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden, erklärte VW. Für diese Werke würden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft"./len/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,59 % und einem Kurs von 79,34 auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +0,76 %/+52,39 % bedeutet.
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Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.