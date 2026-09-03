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    Lies sieht in VW-Einigung 'zukunftsfähiges Konzept'

    Für Sie zusammengefasst
    • Lies nennt VW-Sparplan ein zukunftsfähiges Konzept
    • VW plant neue Modelle und Perspektiven für Standorte
    • 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke sind gefährdet
    Lies sieht in VW-Einigung 'zukunftsfähiges Konzept'
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies wertet die Einigung zu den Sparplänen bei Volkswagen als ein "zukunftsfähiges Konzept" für den Konzern. Der SPD-Politiker, der auch Mitglied im VW -Aufsichtsrat ist, sagte, man investiere kräftig in die Zukunftsfähigkeit und steigere die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen. "Gleichzeitig werden wir für alle Standorte langfristige Perspektiven entwickeln - mit neuen Fahrzeugen, wo dies wirtschaftlich ist, und mit neuen Formen industrieller Wertschöpfung", sagte Lies in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

    Der Ministerpräsident sieht in der Einigung zudem einen Neubeginn. "Der heutige Beschluss ist dabei der Anfang eines gemeinsamen Weges, es liegt nun aber viel Arbeit vor allen Beteiligten", sagte Lies. Das gelte für die Tarifpartner, für die Politik und für den Vorstand, "der ein klares Mandat erhält, aber eben auch verbunden mit klar umrissenen Aufgaben." Lies sagte aber auch, die Herausforderungen für Volkswagen und die deutsche Automobilindustrie seien angesichts des internationalen Wettbewerbs enorm.

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    50.000 weitere Stellen sollen wegfallen

    Der Ministerpräsident sitzt zusammen mit der Kultusministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg (Grüne) als Vertreter des Landes Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat. Niedersachsen ist mit 20 Prozent an dem Konzern beteiligt.

    Das Sparpaket des Konzernvorstandes, dem der Aufsichtsrat einstimmig zugestimmt hatte, sieht vor, dass in den kommenden Jahren unter anderem weitere 50.000 Stellen wegfallen sollen. Vier Werke stehen auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden, erklärte VW. Für diese Werke würden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft"./len/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,59 % und einem Kurs von 79,34 auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +0,76 %/+52,39 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Sanierungsdruck bei VW: Gefordert werden tiefgreifende Kostensenkungen, längere Arbeitszeiten, Lohnzurückhaltung, weniger Dividende und möglicherweise die Schließung von vier Werken sowie ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Als Ursachen gelten hohe deutsche Produktionskosten, Konflikte mit Betriebsrat und IG Metall sowie die wachsende Konkurrenz aus China. Thematisiert werden außerdem der Kursrückstand zu anderen Autoherstellern und der Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50.

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    dpa-AFX
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