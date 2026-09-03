Aurra Markets erhält in Mumbai die Auszeichnung „Transparentester Broker"

Aurra Markets gewinnt auf der Money Expo Mumbai 2026 die Auszeichnung „Transparentester Broker". Erfahren Sie mehr über unsere MT5-Infrastruktur und das Aurra Wallet.

Aurra Markets, ein Multi-Asset-CFD-Broker, wurde auf der Money Expo Mumbai 2026 als „ Most Transparent Broker" ausgezeichnet. Als Diamond-Sponsor im Jio World Convention Centre präsentierte das Brokerunternehmen der indischen Finanzwelt seine Handelsinfrastruktur auf institutionellem Niveau sowie seine Partnerschaftsmodelle.

Direkter Marktzugang und Tier-1-Liquidität

Die Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt den Fokus des Unternehmens auf die Gewährleistung sicherer Handelsbedingungen wider. In aktiven Finanzmärkten ist Zuverlässigkeit eine Grundvoraussetzung für Privatanleger und institutionelle Händler. Durch die Integration direkter Tier-1-Liquidität und die vollständig getrennte Verwahrung von Kundengeldern bietet Aurra Markets ein stabiles Umfeld für den Handel mit Devisen, Edelmetallen und Indizes. Das Team demonstrierte an Stand 33 seine MetaTrader-5-Plattform (MT5) und hob dabei die Ausführungsgeschwindigkeit von 12 ms hervor, die algorithmische Händler und Daytrader unterstützt.

Effiziente Ein- und Auszahlungen über die Aurra Wallet

Die Messe diente zudem als Plattform, um die fortschrittliche Finanzierungsinfrastruktur des Unternehmens näher vorzustellen. Kunden können ihr Kapital über die Aurra Wallet verwalten. Dieses einheitliche System verbindet Fiat-Währungen und digitale Vermögenswerte und ermöglicht es Händlern, Ein- und Auszahlungen effizient abzuwickeln. Die Integration dieser Technologie reduziert Verzögerungen im Bankverkehr und sorgt für einen schnellen Marktzugang.

Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf dem indischen Markt

„Wir fühlen uns geehrt, in Mumbai die Auszeichnung als ‚Most Transparent Broker' zu erhalten", erklärte ein leitender Sprecher von Aurra Markets. „Diese Anerkennung bestätigt unsere Investitionen in die Infrastruktur, die darauf abzielen, Handelskosten zu senken und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Partnern und Händlern in Indien bestätigt die Nachfrage nach leistungsstarken Handelslösungen. Wir bieten Marktteilnehmern die nötige Stabilität, um auf makroökonomische Veränderungen zu reagieren."

Informationen zu Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited ist von der Finanzdienstleistungskommission von Mauritius (FSC) unter der Lizenznummer GB25204837 zugelassen und reguliert. Aurra Markets stellt einer globalen Gemeinschaft von Händlern die direkte Infrastruktur und die technischen Ressourcen zur Verfügung, die sie für den Handel auf dynamischen Finanzmärkten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurra.markets.

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