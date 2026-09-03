🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aurra Markets erhält in Mumbai die Auszeichnung „Transparentester Broker"

    Aurra Markets gewinnt auf der Money Expo Mumbai 2026 die Auszeichnung „Transparentester Broker". Erfahren Sie mehr über unsere MT5-Infrastruktur und das Aurra Wallet.

    MUMBAI, Indien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets gewinnt auf der Money Expo Mumbai die Auszeichnung Transparentester Broker

    A picture showing an award that Aurra Markets received at Money Expo Mumbai 2026, titled Most Transparent Broker 2026.

    Aurra Markets, ein Multi-Asset-CFD-Broker, wurde auf der Money Expo Mumbai 2026 als „ Most Transparent Broker" ausgezeichnet. Als Diamond-Sponsor im Jio World Convention Centre präsentierte das Brokerunternehmen der indischen Finanzwelt seine Handelsinfrastruktur auf institutionellem Niveau sowie seine Partnerschaftsmodelle.

    Direkter Marktzugang und Tier-1-Liquidität

    Die Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt den Fokus des Unternehmens auf die Gewährleistung sicherer Handelsbedingungen wider. In aktiven Finanzmärkten ist Zuverlässigkeit eine Grundvoraussetzung für Privatanleger und institutionelle Händler. Durch die Integration direkter Tier-1-Liquidität und die vollständig getrennte Verwahrung von Kundengeldern bietet Aurra Markets ein stabiles Umfeld für den Handel mit Devisen, Edelmetallen und Indizes. Das Team demonstrierte an Stand 33 seine MetaTrader-5-Plattform (MT5) und hob dabei die Ausführungsgeschwindigkeit von 12 ms hervor, die algorithmische Händler und Daytrader unterstützt.

    Effiziente Ein- und Auszahlungen über die Aurra Wallet

    Die Messe diente zudem als Plattform, um die fortschrittliche Finanzierungsinfrastruktur des Unternehmens näher vorzustellen. Kunden können ihr Kapital über die Aurra Wallet verwalten. Dieses einheitliche System verbindet Fiat-Währungen und digitale Vermögenswerte und ermöglicht es Händlern, Ein- und Auszahlungen effizient abzuwickeln. Die Integration dieser Technologie reduziert Verzögerungen im Bankverkehr und sorgt für einen schnellen Marktzugang.

    Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf dem indischen Markt

    „Wir fühlen uns geehrt, in Mumbai die Auszeichnung als ‚Most Transparent Broker' zu erhalten", erklärte ein leitender Sprecher von Aurra Markets. „Diese Anerkennung bestätigt unsere Investitionen in die Infrastruktur, die darauf abzielen, Handelskosten zu senken und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Partnern und Händlern in Indien bestätigt die Nachfrage nach leistungsstarken Handelslösungen. Wir bieten Marktteilnehmern die nötige Stabilität, um auf makroökonomische Veränderungen zu reagieren."

    Informationen zu Aurra Markets

    Aurra Global Markets Limited ist von der Finanzdienstleistungskommission von Mauritius (FSC) unter der Lizenznummer GB25204837 zugelassen und reguliert. Aurra Markets stellt einer globalen Gemeinschaft von Händlern die direkte Infrastruktur und die technischen Ressourcen zur Verfügung, die sie für den Handel auf dynamischen Finanzmärkten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurra.markets.

    Aurra Markets Logo in Black with White Background

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aurra-markets-erhalt-in-mumbai-die-auszeichnung-transparentester-broker-302869490.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Aurra Markets erhält in Mumbai die Auszeichnung „Transparentester Broker" Aurra Markets gewinnt auf der Money Expo Mumbai 2026 die Auszeichnung „Transparentester Broker". Erfahren Sie mehr über unsere MT5-Infrastruktur und das Aurra Wallet.MUMBAI, Indien, 3. September 2026 /PRNewswire/ - Aurra Markets gewinnt auf der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     