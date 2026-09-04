Den weltweit ersten dreifach faltbaren Full-HD-Taschenprojektor für den mobilen Lebensstil

IRVINE, Kalifornien, 4. September 2026 /PRNewswire/ --Aurzen hat heute den ZIP Pro vorgestellt, den weltweit ersten dreifach faltbaren Full-HD-Taschenprojektor. Der ZIP Pro wurde für den mobilen Alltag entwickelt und vereint ein dreifach faltbares Design, native 1080p-Full-HD-Wiedergabe und tragbaren Betrieb in einem Gerät, wodurch er ein flexibleres Großbild-Erlebnis für den täglichen Gebrauch bietet.

Als weltweit erster dreifach faltbarer Taschenprojektor führt der ZIP Pro ein neues Projektorformat ein, das auf Mobilität statt auf feste Aufstellung ausgelegt ist. Er wurde entwickelt, um Full-HD-Wiedergabe in Momenten und an Orten zu ermöglichen, an denen ein herkömmlicher Fernseher oder eine fest installierte Projektoranlage weniger praktisch ist, während die Einrichtung einfach und die Bauform leicht zu transportieren bleibt.

Aurzen hat den ZIP Pro entwickelt, um die Kompromisse zu beseitigen, die tragbare Projektoren oft daran hindern, wirklich tragbar zu sein. Er verfügt über die weltweit erste 10,7 mm dünne optische Einheit, hat ein Volumen von nur 487 cm³ und wiegt 586 g. Seine charakteristische, dreifach faltbare Z-Form dient gleichzeitig als integrierter Mehrwinkel-Ständer, während der Time-of-Flight (ToF)-Autofokus und die Vierpunkt-Trapezkorrektur den Nutzern helfen, das Gerät mit minimalen Anpassungen aufzuklappen, aufzustellen und sofort mit dem Anschauen zu beginnen.

Die Designphilosophie des ZIP Pro kommt in einer Formel zum Ausdruck, die direkt auf das Gerät eingraviert ist:

Vmin ≈ Φmax / (η • κ)

Für Aurzen fasst diese Formel den Kompromiss zwischen Größe, Helligkeit, optischer Effizienz und thermischer Effizienz zusammen. Anstatt die Helligkeit durch eine Vergrößerung, ein höheres Gewicht und einen höheren Kühlbedarf zu steigern, wurde der ZIP Pro so konzipiert, dass er 200 ANSI-Lumen und native 1080p-Full-HD-Auflösung in einer wirklich taschengroßen Form liefert. Das Ergebnis ist eine Bildleistung, die auf die Nutzung in abgedunkelten Räumen und am Abend abgestimmt ist, ohne dabei die Tragbarkeit zu beeinträchtigen, die das Produkt auszeichnet.

Schreibe Deinen Kommentar