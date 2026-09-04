Lucid bringt mit Unterstützung von Emil Frey France seine preisgekrönten Fahrzeuge nach Frankreich

Die operative Partnerschaft verbindet die direkte Marktpräsenz von Lucid mit der bewährten Fachkompetenz von Emil Frey France im Automobilbereich und als Importeur.

Gemeinsam werden die beiden Unternehmen auf dem französischen Markt ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten.

Französische Kunden können den Lucid Air 1 und den Lucid Gravity 2 im Oktober auf dem Pariser Autosalon erstmals hautnah erleben.

AMSTERDAM, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien der Welt, gab heute eine operative Partnerschaft mit Emil Frey, einem der führenden Automobilkonzerne Europas, bekannt, um den Markteintritt von Lucid in Frankreich zu unterstützen. Durch diese Zusammenarbeit werden die Importaktivitäten von Lucid mit der umfassenden Fachkompetenz im Automobilbereich und den operativen Kapazitäten von Emil Frey France vereint, wodurch ein Modell entsteht, das darauf ausgelegt ist, ein nahtloses Premium-Kundenerlebnis zu bieten. Diese Partnerschaft ist der neueste Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von Lucid und bereitet den Weg für das öffentliche Debüt der Marke auf dem Pariser Autosalon (Mondial de l'Auto) im kommenden Monat.

Für Kunden in Frankreich bedeutet diese Partnerschaft, dass Lucid mit einer soliden operativen Grundlage in den Markt eintreten wird. Lucid wird über seine eigene Importorganisation die volle Verantwortung für seine Marke, seine Geschäftsstrategie und das Kundenerlebnis behalten, während die Importabteilung von Emil Frey France maßgeschneiderte operative Dienstleistungen bereitstellt, um das Kundenerlebnis funktionsübergreifend zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird die Einführung der preisgekrönten Elektrofahrzeug-Modellreihe von Lucid in Frankreich unterstützen, darunter die Limousine Lucid Air1 und den SUV Lucid Gravity2, und gleichzeitig eine effiziente und skalierbare Markteinführung ermöglichen.

„Frankreich gehört zu den wichtigsten Automobilmärkten Europas und stellt eine tragende Säule der Expansionsstrategie von Lucid dar", sagte Lawrence Hamilton, Europa-Präsident bei Lucid. „Diese Partnerschaft vereint unsere branchenführenden Fahrzeuge und Technologien mit der beispiellosen betrieblichen Kompetenz und dem Kundenservice von Emil Frey. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage dafür, unseren Kunden auch in den kommenden Jahren ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, während wir unser Fahrzeugangebot weiter ausbauen."