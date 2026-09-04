Elon Musk schlägt Energiealarm! Und greift GE Vernova sowie Siemens Energy an! Peter Thiel steigt bei Vestra ein. RE Royalties ist Übernahmekandidat.
Musk schlägt Energiealarm. Er warnt vor einer regelrechten Energiekrise beim Ausbau von Rechenzentren. Schon im nächsten Jahr könnte die Leistung fehlen, mit der man die Niederlande versorgen könnte. Typisch Musk: Er geht die Herausforderungen aktiv …
Foto: esg-aktien.de
Musk schlägt Energiealarm. Er warnt vor einer regelrechten Energiekrise beim Ausbau von Rechenzentren. Schon im nächsten Jahr könnte die Leistung fehlen, mit der man die Niederlande versorgen könnte. Typisch Musk: Er geht die Herausforderungen aktiv an und greift in die Domäne von Siemens Energy und GE Vernova ein. Er will den mobilen Kraftwerksbetreiber APR Energy übernehmen und kritische Gasturbinenkomponenten selbst herstellen. Ein Übernahmekandidat ist auch RE Royalties. Das kanadische Unternehmen finanziert Entwickler von Solar-, Wind-, Batteriespeicher- und anderen Erneuerbare-Energien-Projekten und sichert sich dafür langfristige Royalties. Mit Solaris Energy soll das US-Geschäft kräftig ausgebaut werden. Auch prominente Investoren setzen inzwischen auf den Stromhunger der KI-Industrie. Peter Thiel und Ray Dalio sind bei Vistra eingestiegen.
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