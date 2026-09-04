Alarm bei DroneShield! Delivery Hero ausgebremst! Goldrally abgesagt? Desert Gold vor Kursexplosion?
Alarm bei DroneShield! Während Drohnen und deren Abwehr die Schlagzeilen beherrschen, gehört die Aktie zu den Enttäuschungen 2026. Im laufenden Jahr hat das Wertpapier fast 50 % an Wert verloren und der Abwärtstrend nimmt kein Ende. Zuletzt wurden …
Foto: esg-aktien.de
Alarm bei DroneShield! Während Drohnen und deren Abwehr die Schlagzeilen beherrschen, gehört die Aktie zu den Enttäuschungen 2026. Im laufenden Jahr hat das Wertpapier fast 50 % an Wert verloren und der Abwärtstrend nimmt kein Ende. Zuletzt wurden Halbjahreszahlen veröffentlicht. Leider steigt nicht nur der Umsatz, sondern auch der Verlust. Trotzdem kaufen? Bei Gold und Goldminenaktien raten Experten zum Einstieg. Die Rally sei nicht vorbei, sondern mache eine gesunde Pause. Schon länger seitwärts läuft die Aktie von Desert Gold. Doch dies sollte bald vorbei sein. Anleger warten auf die Lieferung der Schwerkraftanlage, um mit der Goldproduktion starten zu können. Analysten erwarten eine Vervielfachung der Aktie. Mehr als verdoppelt hat sich zuletzt die Aktie von Delivery Hero. Dies lag weniger an einer starken operativen Entwicklung, sondern an dem Übernahmeangebot von Uber. Muss der Kaufpreis nach starken Zahlen vielleicht erhöht werden?
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