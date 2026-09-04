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    STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT CARESTER ZUR ENTWICKLUNG DER OXIDTRENNUNG UND 10-JAHRES-ABNAHMEVERTRAG

    PERTH, Australien, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Lindian Resources Limited („Lindian" oder das „Unternehmen") (ASX: LIN) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Carester SAS („Carester") einen Vertrag über Technologie- und Ingenieurdienstleistungen sowie einen langfristig bindenden Abnahmevertrag für die Entwicklung einer Oxid-Trennanlage abgeschlossen hat.

    Figure 1. Lindian Executive Chairman Robert Martin and Carester President Frédéric Carencotte, developer of the Caremag rare earth separation and recycling facility in France.

    Carester ist ein weltweit führender Spezialist für die Aufbereitung und Trennung von Seltenen Erden. Gemeinsam mit Tetra Tech Coffey („Tetra Tech") wird Carester eine endgültige Machbarkeitsstudie („DFS") für eine neue Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Oxidtrennung („SX-Anlage") mit einer REO-Nennkapazität von 8000 Tonnen pro Jahr in Stepnogorsk, Kasachstan, vorantreiben, wobei der Abschluss der DFS für das 4. Quartal 2026 angestrebt wird.

    Lindian und Carester haben zudem einen langfristigen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren (10 Jahre sowie eine Verlängerungsoption um 5 + 5 Jahre) für eine Mischverbindung aus schweren Seltenen Erden („SEGH") sowie ein Vorkaufsrecht („RoFR") für Mischkarbonat aus schweren Seltenen Erden („MHREC") abgeschlossen. Das Produkt aus schweren Seltenen Erden wird an die Caremag-Raffinerie in Lacq (Frankreich) geliefert, die sich umfangreiche Fördermittel der französischen und japanischen Regierung gesichert hat.

    Die Caremag-Raffinerie ist ein Joint-Venture-Projekt von Japan Organization for Metals and Energy Security („JOGMEC"), Iwatani Corporation („Iwatani") und Carester. MHREC wird aus Lindians MREC-Verarbeitungsanlage in Kasachstan geliefert („CLP" oder „MREC-Anlage" oder „hydrometallurgische Anlage"). Das SEGH-Produkt wird zusammen mit separierten Oxiden von Neodym („Nd") und Praseodym („Pr") hergestellt.

    HIGHLIGHTS:

    • REO-SX-Anlage mit einer Kapazität von 8000 tpa: Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für eine groß angelegte Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Oxidtrennung in Stepnogorsk, Kasachstan, wird gemeinsam mit Carester und Tetra Tech durchgeführt und soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden[1].

    • Verbindlicher langfristiger Abnahmevertrag für 70 % der SEGH-Mengen (zuzüglich MHREC-Vorkaufsrecht):  anfängliche Laufzeit von 10 Jahren mit zwei weiteren Verlängerungsoptionen um jeweils fünf Jahre. Carester wird 70 % der SEGH-Produktion abnehmen und erhält ein Vorkaufsrecht (RoFR) auf 70 % der MHREC-Produktion von SARECO.
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    PR Newswire (dt.)
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