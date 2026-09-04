Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Industrieaufträge: Juli plus 0,3 Prozent
- Eurozonen-Einzelhandel im Juli plus 0,2 Prozent
- US-Arbeitsmarkt mit 55 000 neuen Stellen erwartet
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:
^ Prognose Vorwert
EUROZONE
08.00 Uhr
Deutschland
Auftragseingang Industrie
Juli
Monatsvergleich +0,3 +3,1 Jahresvergleich +10,5 +6,5
11.00 Uhr
Eurozone
Einzelhandelsumsatz
Juli
Monatsvergleich +0,2 -0,3 Jahresvergleich +1,1 +0,7
USA
14.30 Uhr
Arbeitsmarktbericht
August
Beschäftigtenzahl (Tsd)
Monatsvergleich +55 -23 Arbeitslosenquote 4,1 4,1 Stundenlöhne
Monatsvergleich +0,3 +0,1 Jahresvergleich +3,1 +3,2°
*Erstschätzung
(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)
/jsl/jkr
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