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    Was Sie für einen IFA-Besuch wissen müssen

    Für Sie zusammengefasst
    • IFA vom 4. bis 8. September am Berliner Funkturm
    • Tagestickets kosten 21,50 Euro, Kinder frei
    • Rund 2.000 Aussteller zeigen neue Technik
    Was Sie für einen IFA-Besuch wissen müssen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die IFA gehört zu den größten und bekanntesten Messen in Berlin, vergangenes Jahr kamen 220.000 Besucher zur Ausstellung. Auch dieses Jahr findet das große Event wieder an der Berliner Messe am Funkturm statt. Was Sie für einen Besuch der Elektronik-Messe wissen müssen.

    Wann findet die IFA statt?

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    Die IFA öffnet für Privatbesucher ab Freitag, 4. September, um 12.00 Uhr. Von Samstag bis Dienstag, 5. bis 8. September, sind die Hallen täglich ab 10.00 Uhr geöffnet, Schluss ist an allen Tagen jeweils um 18.00 Uhr.

    Was kosten die Tickets?

    Online sind Tagestickets für Erwachsene für 21,50 Euro zu haben, ermäßigt für 14 Euro (für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen sowie für Menschen mit Behinderung, Auszubildende und Studierende). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre können kostenlos rein.

    Wie komme ich am besten zum IFA-Gelände?

    Mit der S-Bahn empfiehlt sich die Anreise über die Haltestellen Messe Nord/ICC (S41, S42 und S46), Messe Süd oder Westkreuz (S3 und S9). Die IFA ist zudem gut per Bus zu erreichen (Haltestellen ZOB, Kaiserdamm, Westkreuz, Messe Nord/ICC oder Jafféstraße). Der Zugang zur Messe ist an mehreren Stellen möglich, unter anderem an den Haupteingängen an der Masurenallee und der Jafféstraße.

    Was gibt es dieses Jahr zu sehen?

    Die IFA rechnet dieses Jahr mit knapp 2.000 Ausstellern. Mit dabei sind die bekannten großen Hersteller Samsung , LG, Siemens , Miele, Sony und Panasonic. Manche namhafte Hersteller sind dagegen nicht im Ausstellungsverzeichnis zu finden, darunter Microsoft , Apple und Garmin .

    Die Veranstalter betonen, dass die Ausstellung dieses Jahr verstärkt Formate bietet, bei denen Besucherinnen und Besucher die neue Technik ausprobieren oder bei Programmpunkten mitmachen können. Zudem werde der Bereich für Elektronik aus dem Bereich Beauty & Wellbeing wachsen.

    Mit der sogenannten IFA Playbox hat die Messe ein neues Angebot für Kinder bis zwölf Jahre im Programm. Die Playbox sei dabei nicht als Kinderbetreuung konzipiert. "Hier stehen gemeinsames Spielen, Entdecken, Bewegen und kreative Pausen vom Messegeschehen im Vordergrund", heißt es.

    Gibt es auch wieder den IFA-Sommergarten?

    Ja, an mindestens drei Abenden mit Live-Musik, an einem Nachmittag mit zwei Podcasts auf der Open-Air-Bühne. Unter anderem tritt die Berliner Rapperin Ikkimel am Samstag (ab 15.00 Uhr) auf, einen Tag zuvor steht Luciano auf der Bühne. Für den IFA-Sommergarten werden zusätzliche Tickets benötigt./nif/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 328,2 auf Nasdaq (04. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von -5,90 %/+25,46 % bedeutet.





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