Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 7,57€. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,03 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|RBC
|6,00GBP
|-10,49 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|7,00GBP
|+4,42 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-10,49 %
|19.08.2026
|RBC
|7,00GBP
|+4,42 %
|21.08.2026
0,00 %
-0,47 %
+3,65 %
+49,21 %
+36,71 %
+56,20 %
-0,20 %
-31,34 %
+6,85 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte