Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,86€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,69 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-8,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-3,56 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.08.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|-24,99 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|+7,15 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|15,00EUR
|-19,64 %
|09.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|20,00EUR
|+7,15 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|-24,99 %
|20.08.2026
-1,79 %
+2,37 %
+8,32 %
+12,29 %
+16,45 %
+6,63 %
-33,16 %
-38,18 %
-43,30 %
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