Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,50€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,16 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|40,00Euro
|+3,68 %
|-
|Berenberg Bank
|50,00Euro
|+29,60 %
|-
|JEFFERIES
|37,00EUR
|-4,10 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+3,68 %
|04.08.2026
|UBS
|38,00EUR
|-1,50 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+29,60 %
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.08.2026
-1,28 %
+2,48 %
+2,52 %
+10,74 %
-6,85 %
-43,78 %
-20,41 %
-29,67 %
+3,71 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte