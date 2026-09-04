Aktie kaufen oder verkaufen
Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 19,25€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +75,64 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|23,00Euro
|+109,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+45,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+64,23 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|20,00EUR
|+82,48 %
|13.08.2026
-0,54 %
+0,73 %
+0,46 %
-16,94 %
-27,67 %
-26,81 %
-71,61 %
+10,70 %
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