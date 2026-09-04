Aktie kaufen oder verkaufen
Talanx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Talanx Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Talanx Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Talanx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Talanx Aktie beträgt 143,00€. Die Talanx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Talanx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|163,00Euro
|+26,80 %
|-
|Goldman Sachs
|141,00Euro
|+9,68 %
|-
|JPMorgan
|125,00Euro
|-2,76 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2026
|BERENBERG
|163,00EUR
|+26,80 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|125,00EUR
|-2,76 %
|14.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|141,00EUR
|+9,68 %
|17.08.2026
+1,86 %
+3,95 %
+11,60 %
+28,44 %
+13,26 %
+106,49 %
+235,11 %
+383,45 %
+545,98 %
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