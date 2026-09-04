Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 77,78€. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,64 %.
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Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|82,00Euro
|+66,19 %
|-
|Analyst
|90,00Euro
|+82,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|67,00EUR
|+35,79 %
|-
|BERENBERG
|85,00EUR
|+72,27 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|82,00EUR
|+66,19 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+82,41 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|89,00EUR
|+80,38 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|+29,71 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|21.08.2026
|BARCLAYS
|51,00EUR
|+3,36 %
|23.08.2026
+0,57 %
-2,70 %
-8,68 %
-6,59 %
-28,93 %
-26,52 %
-62,61 %
-41,68 %
+17,21 %
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