Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 39,60€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,80 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|38,00Euro
|-8,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+0,97 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-11,05 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|-8,64 %
|06.08.2026
|RBC
|43,00EUR
|+3,38 %
|06.08.2026
-0,48 %
+4,23 %
+7,52 %
+14,57 %
+31,85 %
+309,85 %
+663,02 %
+533,18 %
-55,02 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte