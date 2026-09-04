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    Heute ex Dividende

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    Heute Ex-Date: Diese Unternehmen schütten aus

    Dividendenabschlag voraus: Diese Aktien werden heute ex Dividende gehandelt. Die Tabelle zeigt Land, Rendite, Dividendenart und Dividende pro Aktie.

    Heute ex Dividende - Heute Ex-Date: Diese Unternehmen schütten aus
    Foto: frank - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 04.09.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 04.09.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    PayPal
    		US - quartalsweise 0,14USD
    Alphabet
    		US +0,40 % quartalsweise 0,22USD
    The Kraft Heinz Company
    		US +5,77 % quartalsweise 0,40USD
    PepsiCo
    		US +3,91 % quartalsweise 1,48USD
    Alphabet Registered (C)
    		US +0,39 % quartalsweise 0,22USD
    Bank of America
    		US +2,29 % quartalsweise 0,32USD
    Teradyne
    		US +0,44 % quartalsweise 0,13USD
    Information Services Group
    		US +3,80 % quartalsweise 0,05USD
    General Motors
    		US +1,03 % quartalsweise 0,18USD
    Trane Technologies
    		IE +0,96 % quartalsweise 1,05USD
    Kimberly-Clark
    		US +3,99 % quartalsweise 1,28USD
    Exelon
    		US +3,55 % quartalsweise 0,42USD
    L3Harris Technologies
    		US +1,89 % quartalsweise 1,25USD
    Amcor Registered
    		JE +4,98 % quartalsweise 0,65USD
    Northern Trust
    		US +2,70 % quartalsweise 0,88USD
    Weyerhaeuser
    		US +3,25 % quartalsweise 0,21USD
    Lundin Mining
    		CA +1,18 % quartalsweise 0,03CAD
    Tapestry
    		US +2,27 % quartalsweise 0,46USD
    Fortive
    		US +0,54 % quartalsweise 0,07USD
    Dominion Energy
    		US +4,63 % quartalsweise 0,67USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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