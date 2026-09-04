Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 28,33€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,63 %.
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Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|20,00Euro
|+4,21 %
|-
|JPMorgan
|34,00Euro
|+77,15 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|BERENBERG
|34,00EUR
|+77,15 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|+45,89 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+56,31 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+77,15 %
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|+35,47 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|21.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|29,00EUR
|+51,10 %
|21.08.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|+4,21 %
|23.08.2026
+0,13 %
-3,51 %
-10,31 %
-5,08 %
-26,80 %
-13,03 %
-60,74 %
-35,88 %
+14,43 %
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