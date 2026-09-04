Aktie kaufen oder verkaufen
argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 1,06 Tsd.€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,36 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|1,40 Tsd.US-Dollar
|+54,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|925,00EUR
|+2,22 %
|-
|UBS
|-
|-
|05.08.2026
|JPMORGAN
|950,00EUR
|+4,98 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|17.08.2026
|RBC
|-
|-
|17.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|973,00EUR
|+7,53 %
|17.08.2026
|UBS
|-
|-
|25.08.2026
-0,86 %
+1,33 %
+22,00 %
+31,30 %
+48,96 %
+90,96 %
+209,63 %
+11.345,57 %
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