Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 34,64€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,58 %.
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Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|28,00Euro
|+22,51 %
|-
|DZ Bank
|38,00Euro
|+66,27 %
|-
|UBS
|36,00Euro
|+57,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+53,14 %
|-
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+40,01 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+40,01 %
|04.08.2026
|BARCLAYS
|34,00EUR
|+48,76 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|53,00EUR
|+131,90 %
|04.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+53,14 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+53,14 %
|04.08.2026
|RBC
|28,00EUR
|+22,51 %
|04.08.2026
|UBS
|35,00EUR
|+53,14 %
|04.08.2026
|UBS
|36,00EUR
|+57,51 %
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|RBC
|28,00EUR
|+22,51 %
|24.08.2026
-0,09 %
-4,91 %
-13,74 %
-2,10 %
-4,47 %
-20,01 %
-76,18 %
-35,87 %
-1,30 %
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