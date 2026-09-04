Aktie kaufen oder verkaufen
LAIQON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur LAIQON Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die LAIQON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LAIQON Aktie mit kaufen ein.
Analysten und Kursziele für die LAIQON Aktie
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+2,42 %
-5,35 %
+6,73 %
-6,12 %
-6,12 %
-39,15 %
-52,38 %
+25,17 %
-77,86 %
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