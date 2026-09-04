Aktie kaufen oder verkaufen
DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Zur Rose Group AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 11,18€. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,93 %.
Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00Euro
|+1,29 %
|-
|UBS
|10,00Euro
|-7,92 %
|-
|Deutsche Bank
|12,00Euro
|+10,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00CHF
|+17,63 %
|-
|BERENBERG
|10,00CHF
|-1,97 %
|19.08.2026
|UBS
|10,00CHF
|-1,97 %
|19.08.2026
|UBS
|11,00CHF
|+7,83 %
|19.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00CHF
|+7,83 %
|19.08.2026
|JEFFERIES
|9,00CHF
|-11,78 %
|19.08.2026
|JEFFERIES
|11,00CHF
|+7,83 %
|25.08.2026
+1,06 %
-3,89 %
+0,74 %
+33,42 %
+60,24 %
-46,56 %
-90,56 %
-76,69 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte