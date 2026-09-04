Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UBS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 51,79€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,22 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|46,00Euro
|-3,89 %
|-
|UBS
|60,00Euro
|+25,37 %
|-
|RBC
|44,00CHF
|-2,13 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|47,00CHF
|+4,54 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|46,00CHF
|+2,32 %
|17.08.2026
|JEFFERIES
|60,00CHF
|+33,46 %
|31.08.2026
|RBC
|44,00CHF
|-2,13 %
|31.08.2026
-0,92 %
+2,45 %
+4,41 %
+17,40 %
+40,52 %
+95,67 %
+239,31 %
+268,30 %
+112,61 %
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