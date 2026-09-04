Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 95,13€. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|75,00Euro
|-44,63 %
|-
|UBS
|105,00Euro
|-22,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00EUR
|-13,62 %
|-
|JPMORGAN
|70,00EUR
|-48,32 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|-44,63 %
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|114,00EUR
|-15,84 %
|13.08.2026
|UBS
|105,00EUR
|-22,48 %
|17.08.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|-26,17 %
|26.08.2026
+1,33 %
+4,15 %
+6,46 %
+20,28 %
+14,19 %
-27,51 %
-31,41 %
+703,96 %
+466,49 %
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