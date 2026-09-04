Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: frizio - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 413,50€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,01 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|400,00Euro
|+11,26 %
|-
|BARCLAYS
|400,00EUR
|+11,26 %
|10.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|407,00EUR
|+13,20 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|400,00EUR
|+11,26 %
|17.08.2026
|BERENBERG
|384,00EUR
|+6,81 %
|31.07.2026
|UBS
|490,00EUR
|+36,29 %
|31.07.2026
-1,18 %
+0,61 %
+1,44 %
+20,69 %
-16,15 %
+23,47 %
+92,59 %
+721,64 %
+630,31 %
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