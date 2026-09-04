Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 33,27€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,49 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|24,00Euro
|-23,19 %
|-
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-23,19 %
|05.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+21,62 %
|05.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+24,82 %
|05.08.2026
|RBC
|38,00EUR
|+21,62 %
|05.08.2026
|UBS
|37,00EUR
|+18,42 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+37,62 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|37,00EUR
|+18,42 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+21,62 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-23,19 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-23,19 %
|21.08.2026
+0,03 %
+2,06 %
-10,04 %
-10,48 %
-8,70 %
+2,47 %
+10,28 %
+42,28 %
+314,25 %
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