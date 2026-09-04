Aktie kaufen oder verkaufen
ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 33,60€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,55 %.
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Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+6,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+9,95 %
|-
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+3,67 %
|02.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|35,00EUR
|+9,95 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|-2,62 %
|17.08.2026
-0,74 %
+5,36 %
+5,17 %
+21,33 %
+54,90 %
+142,54 %
+170,23 %
+177,97 %
+2.658,29 %
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