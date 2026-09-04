Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 41,00€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,01 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|41,00Euro
|+12,01 %
|-
|Bernstein
|41,00Euro
|+12,01 %
|-
|UBS
|41,00EUR
|+12,01 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+12,01 %
|27.08.2026
|UBS
|41,00EUR
|+12,01 %
|27.08.2026
|BERENBERG
|41,00EUR
|+12,01 %
|27.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00EUR
|+12,01 %
|27.08.2026
+0,03 %
-2,17 %
-1,85 %
-4,46 %
+51,39 %
+8,40 %
-71,69 %
+27,63 %
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