Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,50€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,20 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|4,00Euro
|+106,72 %
|-
|Goldman Sachs
|1,00Euro
|-48,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,00EUR
|+3,36 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|21.08.2026
|JEFFERIES
|2,00EUR
|+3,36 %
|26.08.2026
|BERENBERG
|4,00EUR
|+106,72 %
|26.08.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|+55,04 %
|26.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|3,00EUR
|+55,04 %
|26.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,00EUR
|-48,32 %
|28.08.2026
0,00 %
-3,15 %
-10,73 %
-20,60 %
-40,78 %
+27,57 %
-69,55 %
-45,40 %
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