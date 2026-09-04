Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 56,60€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,39 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+68,97 %
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+68,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+21,09 %
|-
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+68,97 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.08.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+68,97 %
|31.07.2026
+2,75 %
-5,15 %
-5,15 %
-40,07 %
+197,79 %
+0,37 %
+41,47 %
+543,49 %
+501,32 %
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