Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 4,38€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,96 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,00Euro
|-24,76 %
|-
|Analyst
|8,00Euro
|+200,98 %
|-
|Barclays Capital
|3,00Euro
|+12,87 %
|-
|UBS
|3,00Euro
|+12,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|+12,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00EUR
|+88,11 %
|-
|BARCLAYS
|3,00EUR
|+12,87 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|+12,87 %
|13.08.2026
|UBS
|3,00EUR
|+12,87 %
|13.08.2026
|UBS
|4,00EUR
|+50,49 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+200,98 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|9,00EUR
|+238,60 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|+12,87 %
|17.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
+2,52 %
-8,07 %
-25,23 %
-35,36 %
-66,57 %
-91,01 %
-97,22 %
-77,74 %
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