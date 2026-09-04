Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 43,33€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|44,00Euro
|+12,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|-2,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00EUR
|0,00 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|+12,82 %
|03.08.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|+46,15 %
|03.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|UBS
|38,00EUR
|-2,56 %
|31.07.2026
+0,41 %
-0,48 %
-0,26 %
+16,65 %
-16,53 %
-15,04 %
-34,28 %
+8,81 %
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