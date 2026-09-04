Aktie kaufen oder verkaufen
Springer Nature Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Springer Nature Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Springer Nature Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Springer Nature Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Springer Nature Aktie beträgt 28,86€. Die Springer Nature Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,23 %.
Analysten und Kursziele für die Springer Nature Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|26,00Euro
|+30,85 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+30,85 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|+56,01 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+61,05 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|24,00EUR
|+20,79 %
|06.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+56,01 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+61,05 %
|10.08.2026
+0,20 %
0,00 %
+6,01 %
+8,06 %
-13,36 %
-13,39 %
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