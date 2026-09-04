Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 44,11€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|45,00Euro
|+14,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00EUR
|+20,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|+22,61 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|UBS
|29,00EUR
|-25,93 %
|12.08.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+22,61 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+14,94 %
|12.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|46,00EUR
|+17,50 %
|12.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|48,00EUR
|+22,61 %
|13.08.2026
|UBS
|41,00EUR
|+4,73 %
|27.08.2026
+2,15 %
-2,39 %
+3,93 %
-17,80 %
+136,05 %
+46,78 %
+26,16 %
+135,78 %
+98,56 %
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