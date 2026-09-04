Aktie kaufen oder verkaufen
BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 123,33€. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,88 %.
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Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|96,00US-Dollar
|-6,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00USD
|+36,08 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|96,00USD
|-6,69 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|132,00USD
|+28,30 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+34,14 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+34,14 %
|19.08.2026
+0,17 %
-7,52 %
+10,63 %
+15,01 %
+3,51 %
-22,03 %
-68,78 %
+617,29 %
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