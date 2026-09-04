FDP-Kandidatin in Sachsen-Anhalt wirbt für Bürokratieabbau

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Spitzenkandidatin der FDP für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wirbt für radikale Maßnahmen im Kampf gegen die überbordende Bürokratie. Man könne das Problem nicht mehr punktuell angehen, sondern nur noch pauschal, sagte Lydia Hüskens im ZDF-"Morgenmagazin". Es müssten einfach sämtliche Regeln, die nicht Verordnungen und Gesetze sind, bis 2027 auslaufen. "Da gibt es Massen von."

Es gehe um eine Beweislastumkehr, sagte sie. "Was brauche ich wirklich, um dafür zu sorgen, dass wir endlich mal einen großen Schritt vorankommen?" Mit der punktuellen Herangehensweise der vergangenen Jahre komme man nicht mehr weiter. Ohne solche Regeln zum Bürokratieabbau werde ihre Partei auch keine Koalition eingehen.