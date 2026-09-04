RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gewerkschaften sei ein ermutigendes Signal und auch eine positive Überraschung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag anlässlich des grünen Lichts für das Sparpaket des Vorstands. Die Wolfsburger müssten nun jedoch auch in vielen Punkten abliefern, um die Ziele zu erreichen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 79,40EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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