RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gewerkschaften sei ein ermutigendes Signal und auch eine positive Überraschung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag anlässlich des grünen Lichts für das Sparpaket des Vorstands. Die Wolfsburger müssten nun jedoch auch in vielen Punkten abliefern, um die Ziele zu erreichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 79,40EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
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