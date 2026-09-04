Bitcoin und Zcash im Aufwind – Bringen die US-Jobdaten den nächsten Schub?

Bitcoin notiert am Freitagmorgen bei 81.082 US-Dollar und damit 4,3 Prozent höher. Ethereum gewinnt ebenfalls 4,3 Prozent auf 2.509 US-Dollar. XRP steigt sogar um mehr als 6 Prozent auf 1,45 US-Dollar. An der Spitze steht jedoch Zcash mit einem Plus von 15,3 Prozent, womit die Kryptowährung bei 948 US-Dollar notiert.

Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Kursgewinnen in den Freitag. Bitcoin hat die psychologisch wichtige Marke von 81.000 US-Dollar zurückerobert, während praktisch alle großen Kryptowährungen zulegen. Besonders spektakulär fällt die Rallye bei Zcash aus.

Damit steigt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors auf 2,72 Billionen US-Dollar und erreicht den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten.

Fed-Wetten drehen – Anleger greifen bei Risikoanlagen zu

Auslöser der Rallye ist vor allem eine deutliche Neubewertung der amerikanischen Geldpolitik. Händler sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September inzwischen nur noch bei 50,4 Prozent. Zu Wochenbeginn lag sie noch bei mehr als 63 Prozent.

Fed-Gouverneur Christopher Waller gab den entscheidenden Impuls für die Neubewertung der Zinserwartungen. Er signalisierte, dass er sich für unveränderte Zinsen aussprechen könnte, sofern der Preisdruck weiter nachlässt.

Alles blickt auf den US-Arbeitsmarktbericht

Die nächste Bewährungsprobe steht allerdings unmittelbar bevor. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit wird der große US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht.

Die Zahlen könnten entscheidend dafür sein, ob die jüngste Neubewertung der Fed-Politik Bestand hat. Ein schwächerer Arbeitsmarkt würde die Argumente für eine Zinspause stärken. Überraschend robuste Beschäftigungsdaten könnten dagegen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung wieder nach oben treiben – mit entsprechenden Risiken für den Kryptomarkt.

Bitcoin-ETFs ziehen wieder Kapital an

Unterstützung erhält Bitcoin zudem von institutioneller Seite. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag wieder Nettozuflüsse von 277 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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