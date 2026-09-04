JEFFERIES stuft Grand City Properties auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,90 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die operative Entwicklung des Immobilienkonzerns sehe weiter gesund aus, doch an der Anlagestory habe sich wenig geändert, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer Einschätzung vom Donnerstag. Die höheren Finanzierungskosten belasteten weiterhin die Barmittelentwicklung. Zudem hätten die anhaltenden Aktienkäufe von Großaktionär Aroundtown, der per Juli 83 Prozent an Grand City halte, den Streubesitz und die Liquidität weiter verringert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 9,30EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

