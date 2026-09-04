JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic nannte in seiner Analyse der Spanier vom Donnerstag "333 Gründe für Heiterkeit". So biete der Modekonzern ein selten gutes Wachstum in der Branche und am europäischen Markt überhaupt. Der Börsengang von Shein in Hongkong werfe ein Schlaglicht auf die neue Wettbewerbsstruktur in der EU, nach dem dem Wegfall von günstigeren Schlupflöchern für Sendungen direkt aus chinesischen Fabriken an EU-Kunden./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 56,89EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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