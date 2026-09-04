🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Gefahrengut-Alarm

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flugverkehr läuft wieder regulär

    Für Sie zusammengefasst
    • BER-Terminal 1 nach Gefahrgut-Alarm wieder offen
    • Flugverkehr läuft regulär, wenige Flüge fallen aus
    • Polizei gab Terminal nach Entwarnung wieder frei
    Nach Gefahrengut-Alarm - Flugverkehr läuft wieder regulär
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Evakuierung des Terminals 1 am Hauptstadtflughafen BER aufgrund eines Gefahrengut-Alarms läuft der Flugverkehr am heutigen Freitagmorgen wieder regulär. Nur einige wenige Flüge fallen aus, wie der Fluginformation auf der Internetseite des BER zu entnehmen ist. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall am Donnerstagabend besteht, war zunächst nicht klar.

    Wegen eines möglicherweise gefährlichen Stoffes war das Terminal 1 geräumt worden, alle Passagiere mussten das Gebäude verlassen. Der Flugbetrieb wurde nicht eingestellt, es kam aber zu Verzögerungen und vereinzelt zu Flugausfällen. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine Frau bei deren Servicepoint gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. Später am Abend gab es dann Entwarnung. Das Terminal wurde gegen 20.45 Uhr von der Polizei wieder freigegeben.

    Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Angaben zu dem untersuchten Stoff machte er nicht. Das Ergebnis der Untersuchung soll in den kommenden Tagen folgen./bum/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Nach Gefahrengut-Alarm Flugverkehr läuft wieder regulär Nach einer Evakuierung des Terminals 1 am Hauptstadtflughafen BER aufgrund eines Gefahrengut-Alarms läuft der Flugverkehr am heutigen Freitagmorgen wieder regulär. Nur einige wenige Flüge fallen aus, wie der Fluginformation auf der Internetseite des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     