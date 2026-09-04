JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Plänen des Vorstands sei ein positiver Schritt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Er stärke die Wettbewerbsfähigkeit der Wolfsburger in einer Zeit massiver Umbrüche in der Autobranche. Von der für Freitagnachmittag anberaumten Telefonkonferenz des Managements erwartet sich Asumendi weitere Einblicke./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 22:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 22:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 81,09EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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