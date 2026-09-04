Auf der Startrampe

Aus charttechnischer Sicht muss NVIDIA allerdings zunächst den Widerstand bei 230,47 US-Dollar überzeugend überwinden. Gelingt dieser Ausbruch, könnte die Aktie ihren Anstieg zunächst bis zum Maihoch bei 236,54 US-Dollar fortsetzen. Darüber wäre anschließend ein Kursbereich um 257,13 US-Dollar möglich.

Für weitere Unterstützung könnte weiterhin die hohe Nachfrage nach Rechenzentren und KI-Technologie sorgen. Die anhaltend hohen Investitionen der Hyperscaler könnten der NVIDIA-Aktie dabei helfen, das aktuelle Kursniveau zu halten und möglicherweise sogar neue Rekordstände zu erreichen. Auch die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen sprechen grundsätzlich für dieses Szenario.

Auf der anderen Seite könnte die Aktie unter Druck geraten, wenn Anleger wegen der Aussicht auf weiter steigende Zinsen vorsichtiger werden. Besonders für den Technologiesektor wären höhere Zinsen ein Belastungsfaktor. Sollte NVIDIA deshalb unter 207,25 US-Dollar fallen, könnten die Bereiche zwischen 191,00 und 195,00 US-Dollar sowie der 200-Tage-Durchschnitt als wichtige Unterstützungen ins Spiel kommen.

In diesem Fall würde sich zudem das Risiko erhöhen, dass sich aus den beiden jüngsten Kursspitzen ein sogenanntes Doppelhoch entwickelt. Ein solches Chartmuster würde auf eine mögliche stärkere Abkühlung der Aktie auf mittlere Sicht hindeuten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 231,00 US-Dollar

Kursziele : 236,54 und 257,13 US-Dollar

Renditechance via DN4AZ8 : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4AZ8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,00 - 2,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 206,8092 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 206,8092 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 228,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 257,13 US-Dollar Hebel: 9,71 Kurschance: + 120 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1E13 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,77 - 1,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 249,8849 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 249,8849 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 228,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,07 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.