Kaufzone wieder angesteuert

Für kurzfristig orientierte Anleger könnte deshalb die Kaufzone aus dem Hochsommer um 334,00 Euro interessant sein. Von dort aus wäre zunächst eine Erholung in Richtung 360,00 und möglicherweise sogar 382,50 Euro denkbar.

Bei einem Blick auf den längerfristigen Chart zeigt sich seit etwa Anfang August letzten Jahres die mögliche Bildung einer sogenannten umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS). Diese reicht von 256,20 bis in der Spitze auf 395,80 Euro. Aktuell arbeitet die Aktie daran, die rechte Schulter dieser Formation auszubilden.

Für ein nachhaltiges und längerfristiges Kaufsignal müsste MTU Aero Engines allerdings die Nackenlinie der SKS-Formation bei 395,80 Euro überwinden. Erst ein erfolgreicher Ausbruch über dieses Niveau würde das größere Aufwärtspotenzial bestätigen.

Sollte die favorisierte Kaufzone dagegen unerwartet nach unten durchbrochen werden, müsste mit deutlicheren Rücksetzern gerechnet werden. Die nächsten möglichen Ziele lägen dann bei 317,80 und darunter bei 304,08 Euro. Ein solcher Kursverlauf würde zugleich die mittelfristigen Aussichten auf weitere Kursgewinne deutlich verschlechtern.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 344,50 Euro

Kursziele : 360,00 und 382,50 Euro

Renditechance via DN3GLL : 125 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3GLL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 317,5862 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 317,5862 Euro akt. Kurs Basiswert: 344,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 382,50 Euro Hebel: 12,06 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4V03 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 3,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 372,863 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 372,863 Euro akt. Kurs Basiswert: 344,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,84 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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