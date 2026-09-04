Am EMA 50 abgeprallt

Mit dem Sprung über 26.000 Punkte hat sich für den DAX zunächst weiteres Erholungspotenzial bis 26.080 Punkte ergeben. Sollte auch diese Marke überwunden werden, könnte die Aufwärtsbewegung bis an die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei rund 26.385 Punkten führen.

Für Anleger dürfte zum Ende dieser Woche vor allem der US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. In den kommenden Tagen folgen zudem die US-Erzeugerpreise sowie wichtige Sitzungen der Notenbanken. Schwächer als erwartete Konjunkturdaten könnten den Druck auf die Aktienmärkte verringern. Stärkere Zahlen oder erneut eher strenge Aussagen der Fed könnten dagegen den Goldpreis zusätzlich unter Druck setzen.

Schafft der DAX anschließend auch einen nachhaltigen Ausbruch über das Rekordhoch vom letzten Freitag bei 26.618 Punkten, könnte der Weg in Richtung 27.500 Punkte frei werden. Ganz ausgeräumt sind die Risiken eines erneuten Rückschlags allerdings noch nicht. Sollte sich die Erholung vom Donnerstag lediglich als zweite von drei Wellen erweisen, wäre ein Rückgang auf 25.507 Punkte möglich.

Solange die Frühjahrshochs halten, bleibt ein Anstieg auf 27.500 Punkte aus technischer Sicht möglich. Erst ein Rückfall unter 25.300 Punkte würde darauf hindeuten, dass der DAX wieder in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 24.738 Punkten abrutschen könnte.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.007 Punkten

VDAX bei 17,43 signalisiert jetzt erhöhte Nervosität, Tendenz steigend!

Fear& Greed Index bei 34 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 49 - Neutral MACD: 124 - Buy Insgesamt: Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.085 / 26.249 / 26.471 und 26.575 Punkten, nach unten bei 25.620 / 25.507 / 25.303 und 25.099 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX im Konsolidierungsmodus, EMA 50 wichtiger Support- Inverse SKS-Formation aber aktiv! - Ölknappheit bleibt ein Problem! VDAX-New Angstlevel steigt, leicht über Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (02. September 2026): Bei 17,42% (steigend) (Vortag: 17,42%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 26.260 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37TV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,86 - 10,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.932,28 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.932,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.007,79 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,94 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4X1F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,71 - 9,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.954,02 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.954,02 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.007,79 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,70 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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