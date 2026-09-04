Silber schwächelt Kurs rutscht auf 66,68 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,64315USD. Heute, bei 66,68USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.705,74USD geworden – ein Plus von +170,57 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 66,68. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Silberanstieg auf 80/81 bis 90–100 USD. Technisch gelten 65/67 USD als wichtige Zone, während ein nachhaltiger Ausbruch über 70/71 USD als Signal für weitere Gewinne gesehen wird. Fundamental werden hohe Nachfrage, China-Käufe, Solarnachfrage und das Defizit genannt. Die Prognosen bleiben breit und unsicher; Minen liefen teils stärker, zudem werden Produzenten mit niedrigem KGV gesucht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar