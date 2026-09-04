Gran Pilar wird immer größer und nächste Bohrergebnisse sind entscheidend

Tocvan Ventures Corp. tritt bei seinem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora in eine möglicherweise entscheidende Phase ein. Die Aktionäre warten inzwischen mit großer Spannung auf die nächste Serie von Bohrergebnissen, die in Kürze eintreffen sollte. Gleichzeitig läuft die Exploration ohne Unterbrechung weiter: 2 Bohrgeräte sind weiterhin im Einsatz und testen ein Gold-Silber-Lagerstättensystem, dessen bekannte Ausdehnung immer größer wird.

Genau das macht die aktuelle Situation so interessant. Gran Pilar ist längst nicht mehr nur eine Geschichte über die Vergrößerung der etablierten Main Zone Lagerstätte. Die jüngsten Explorationserfolge verschieben den Fokus zunehmend nach Norden und Osten in Grundstücksteile, die bis vor Kurzem kaum oder überhaupt nicht bebohrt waren.

In seinem neuesten Video-Beitrag bringt Tocvans Executive Chairman, Brodie Sutherland, die zentrale Explorationsthese auf den Punkt: Über mehrere Kilometer hinweg treten immer mehr Entdeckungen, mineralisierte Strukturen, historische Abbauspuren und geochemische Anomalien zutage.

Die entscheidende Frage lautet deshalb immer weniger, ob es außerhalb der Main Zone weitere Gold-Silber-Vorkommen gibt. Sondern vielmehr: Wie groß ist das gesamte System tatsächlich?

Zielkarte des Gran Pilar Projekts mit den neuen Oberflächenproben. Besonders auffällig ist der bislang nur wenig explorierte Central Structural Corridor zwischen South Block und North Block. Dort wurden aktuell Proben mit bis zu 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer identifiziert. Die Karte zeigt gleichzeitig sehr anschaulich die Entwicklung bei El Mezquite: Eine erste Bohrung lieferte dort 22,9 m @ 0,6 g/t Gold; die anschließende Bohrung JES-26-155 durchschnitt 215 m @ 0,6 g/t Gold.

Die wichtigsten Aussagen aus Brodie Sutherlands Video-Update

Gran Pilar wächst weit über die Main Zone hinaus. Tocvan erzielt inzwischen relevante Explorationserfolge über einen deutlich größeren Teil des Projekts. Der Central Structural Corridor, El Mezquite, Bojorquez und der North Block füllen zunehmend jene großen weißen Flecken auf der Karte, die bislang kaum untersucht wurden. Warum das wichtig ist: Jede erfolgreiche Entdeckung außerhalb der Main Zone erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gran Pilar nicht nur aus einer einzelnen Lagerstätte besteht, sondern Teil eines wesentlich größeren mineralisierten Systems ist. Tocvan hat dieses Potenzial früh erkannt und verfolgt das Ziel, Gran Pilar zu einem Gold-Silber-Distrikt mit mehreren potenziell abbauwürdigen Lagerstätten zu entwickeln und damit die Grundlage für langfristiges Produktionswachstum über sehr viele Jahre zu schaffen. El Mezquite entwickelt sich zu einem der stärksten Argumente für die Größe des Projekts. Die Bohrungen dort haben breite, oberflächennahe Goldmineralisierung deutlich außerhalb der Main Zone bestätigt. Besonders hervorzuheben ist JES-26-155 mit 215 m @ 0,6 g/t Gold und 3,44 g/t Silber, inklusive deutlich höhergradiger Teilabschnitte. Warum das wichtig ist: Ein derart breiter mineralisierter Abschnitt an einem neuen Ziel mehrere Kilometer vom ursprünglichen Zentrum entfernt verändert die Größenordnung, in der Gran Pilar künftig betrachtet werden muss. Hochgradige Gold-Silber-Strukturen treten auch in unmittelbarer Nähe der geplanten Pilotanlage auf. Die Exploration östlich der Pilotanlage hat zusätzliche oberflächennahe Mineralisierung mit lokal sehr hohen Silbergehalten identifiziert. Warum das wichtig ist: Mineralisierung in der Nähe zukünftiger Infrastruktur besitzt strategisch einen besonderen Wert. Sollten Folgebohrungen diese Zonen bestätigen und erweitern, könnten sich daraus später höhergradige Erzquellen in unmittelbarer Nähe der geplanten Verarbeitungsanlage ergeben. Bojorquez eröffnet einen weiteren wichtigen Explorationsschwerpunkt. Jüngste Oberflächenarbeiten haben dort Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung in Verbindung mit historischen Abbauschächten und hydrothermalen Brekzien aufgezeigt. Warum das wichtig ist: Bojorquez erweitert den bekannten hydrothermalen Fußabdruck nochmals deutlich und liefert einen weiteren Hinweis darauf, dass das mineralisierende System wesentlich größer ist als die Main Zone. Der Central Structural Corridor könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Entlang dieses Korridors treten mineralisierte Vorkommen in zuvor kaum explorierten Bereichen zwischen den etablierten südlichen Zonen und den neueren Entdeckungen weiter im Norden auf. Warum das wichtig ist: Sollten künftige Bohrungen entlang dieses Korridors wiederholt Mineralisierung nachweisen, könnte sich das geologische Gesamtbild von Gran Pilar deutlich verändern. Der North Block bleibt eine der größten Chancen des gesamten Projekts. Die ausgedehnte North Alteration Zone weist großflächige Alteration, historische Abbauspuren und hochgradige Oberflächenproben auf, wurde bislang jedoch nur zu einem sehr kleinen Teil bebohrt. Warum das wichtig ist: Tocvan weiß bereits, dass sich das hydrothermale System bis in den North Block erstreckt. Was noch weitgehend unbekannt ist, ist seine Ausdehnung in der Tiefe; und genau darin liegt ein erheblicher Teil der Explorationschancen. Große Bereiche zwischen den bekannten Entdeckungen sind weiterhin praktisch ungetestet. Das ist möglicherweise die wichtigste Aussage der gesamten Karte, die im Video gezeigt wird. Mineralisierung wurde inzwischen an mehreren weit voneinander entfernten Stellen nachgewiesen, während große Flächen dazwischen noch nie systematisch bebohrt wurden. Warum das wichtig ist: Tocvan muss nicht beweisen, dass alle Zonen zu einem einzigen durchgehenden Erzkörper gehören. Schon mehrere eigenständige mineralisierte Zentren/Lagerstätten innerhalb desselben Projekts könnten das zukünftige Ressourcenpotenzial erheblich vergrößern. 2 Bohrgeräte sind weiterhin aktiv. Tocvan bohrt weiter, während die Ergebnisse bereits abgeschlossener Bohrungen noch ausstehen. Warum das wichtig ist: Dadurch entsteht eine fortlaufende Pipeline möglicher Kurstreiber. Neue Bohrergebnisse treffen ein, während hinter ihnen bereits weitere Bohrlöcher fertiggestellt werden. Exploration und Minenentwicklung laufen parallel. Während Tocvan versucht, die tatsächliche Größe des Gran Pilar Systems zu definieren, schreiten gleichzeitig die Arbeiten an der geplanten Pilotminenanlage voran. Warum das wichtig ist: Tocvan verfügt damit über 2 parallele Werttreiber: Exploration kann die Dimension des Projekts vergrößern, während die Pilotanlage zeigen soll, wie sich Gold und Silber unter realen Betriebsbedingungen tatsächlich gewinnen lassen.

Bohrkerne von Gran Pilar: Frisch gebohrte Bohrkerne werden vor Ort dokumentiert, vermessen und für die Laboranalyse vorbereitet. Während der Markt auf die nächsten Laborergebnisse wartet, laufen die Bohrarbeiten mit 2 Bohrgeräten weiter und damit wächst kontinuierlich die Datenbasis für das geologische Gesamtbild von Gran Pilar.

Fazit

Tocvan steht vor einer Phase, in der neue Bohrergebnisse mehr bewirken könnten als nur kurzfristige Aufmerksamkeit.

Sollten die kommenden Resultate weitere breite oder hochgradige Mineralisierung außerhalb der bereits bekannten Bereiche bestätigen, würde dies die These eines Gold-Silber-Distrikts bei Gran Pilar weiter stärken.

Gleichzeitig entstehen die nächsten News bereits im Hintergrund: 2 Bohrgeräte sind weiterhin im Einsatz. Und parallel dazu nimmt die Pilotmine immer konkretere Formen an.

Damit treffen derzeit 3 mögliche Werttreiber aufeinander: Laufende Bohrungen, unmittelbar bevorstehende Ergebnisse und Fortschritte Richtung Produktion.

Für ein Unternehmen in Tocvans aktueller Entwicklungsphase ist das eine äußerst interessante Ausgangslage. Denn sollte Gran Pilar tatsächlich von einem einzelnen Projekt zu einem mehrere Kilometer großen Gold-Silber-Distrikt mit mehreren mineralisierten Zentren/Lagerstätten heranwachsen, wird die heutige Wahrnehmung des Projekts nicht mehr ausreichen.

Die entscheidende Frage für Aktionäre lautet deshalb mehr denn je: Wie groß ist Gran Pilar wirklich?

Und die nächsten Bohrergebnisse könnten schon sehr bald einen weiteren Teil dieser Antwort liefern.

Pilotanlage von Gran Pilar: Hier nimmt Tocvans Übergang vom Explorer zum Produzenten sichtbar Gestalt an. Die Fläche für die Haufenlaugungsbecken ist weitgehend vorbereitet, während im Hintergrund weiter gebohrt und der gesamte Distrikt vergrößert wird. Gran Pilar wächst damit an 2 Fronten zugleich: Im Boden durch neue Entdeckungen und an der Oberfläche durch den Aufbau der Infrastruktur für die bevorstehende Gold-Silber-Produktion.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,80 CAD (03.09.2026)

Marktkapitalisierung: 62 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,502 EUR (03.09.2026)

Marktkapitalisierung: 40 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, gelten als zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation, Bedeutung und mögliche wirtschaftliche Relevanz der bisherigen und jüngsten Explorationsergebnisse auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, einschließlich der Main Zone, El Mezquite, Bojorquez, des Central Structural Corridor, der North Alteration Zone und weiterer Zielgebiete; die Möglichkeit, dass Gran Pilar nicht nur eine einzelne mineralisierte Zone, sondern ein wesentlich größeres hydrothermales Gold-Silber-System mit mehreren mineralisierten Zentren und zusätzlichem polymetallischem Potenzial umfasst; die mögliche Entwicklung von Gran Pilar zu einem Gold-Silber-Distrikt mit mehreren potenziell wirtschaftlich relevanten Lagerstätten oder Abbaugebieten; die mögliche Fortsetzung, Erweiterung und Vertiefung der bislang identifizierten Mineralisierung in Streichrichtung und zur Tiefe; die geologische Interpretation möglicher Zusammenhänge zwischen bislang räumlich getrennten Zielgebieten und mineralisierten Strukturen; die Möglichkeit, dass bislang ungetestete oder nur geringfügig explorierte Bereiche zwischen den bekannten Zonen weitere Mineralisierung beherbergen; die mögliche Bedeutung des Central Structural Corridor als verbindendes strukturelles oder hydrothermales Element zwischen verschiedenen Projektbereichen; die Interpretation der Ergebnisse bei El Mezquite als Hinweis auf das Potenzial für breite, oberflächennahe Mineralisierung außerhalb der historischen Main Zone; die Möglichkeit, dass vergleichbare Explorationserfolge auch bei Bojorquez, im North Block oder in anderen Zielgebieten erzielt werden können; die Durchführung weiterer geologischer Kartierungen, Boden- und Gesteinsprobenahmen, geophysikalischer Arbeiten sowie Explorations-, Step-out-, Erweiterungs- und Definitionsbohrungen; den laufenden Einsatz von 2 Bohrgeräten; den erwarteten Eingang weiterer Bohrergebnisse in naher Zukunft sowie deren mögliche geologische und wirtschaftliche Bedeutung; die Möglichkeit eines kontinuierlichen Nachrichtenflusses aus laufenden und zukünftigen Bohrprogrammen; die mögliche Abgrenzung einer ersten Mineralressource; die mögliche spätere Erstellung technischer und wirtschaftlicher Studien einschließlich einer Preliminary Economic Assessment (PEA); die geplante Fertigstellung, Inbetriebnahme und den Betrieb der vollständig genehmigten 50.000-Tonnen-Haufenlaugungs-Pilotanlage einschließlich des Haufenlaugungspads, der Abdichtungsfolie, der Aufbereitungs- und Prozessanlagen sowie der zugehörigen Infrastruktur; die angestrebte erste Gold-Silber-Produktion im 4. Quartal 2026; die Sammlung technischer, metallurgischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Daten aus dem Pilotbetrieb; die mögliche Verwendung dieser Daten für eine spätere kommerzielle Minenentwicklung; die Möglichkeit, dass Mineralisierung in der Nähe der geplanten Pilotanlage künftig für den Pilot- oder einen späteren Minenbetrieb relevant werden könnte; die parallele Weiterentwicklung von Exploration, Ressourcenpotenzial und Pilotproduktion; sowie die zukünftige Unternehmensentwicklung, Finanzierungsoptionen, strategische Partnerschaften und weitere Unternehmensmeldungen. Soweit dieser Bericht Aussagen zur möglichen Größe und geologischen Bedeutung von Gran Pilar, zum Zusammenhang verschiedener mineralisierter Zonen, zum Distriktpotenzial, zu potenziell mehreren zukünftigen Lagerstätten oder Abbaugebieten, zur Übertragbarkeit bisheriger Explorationserfolge auf andere Zielgebiete oder zu einem möglichen zukünftigen Ressourcenwachstum enthält, beruhen diese auf veröffentlichten Unternehmensangaben sowie auf der Einschätzung und Interpretation des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Solche Aussagen stellen keine Feststellung dar, dass ein zusammenhängendes mineralisiertes System, mehrere wirtschaftlich abbaubare Lagerstätten oder ein wirtschaftlich tragfähiger Minendistrikt tatsächlich vorhanden sind. Oberflächenproben, historische Grubenbaue, geologische Kartierungen, Alterationszonen, geophysikalische Anomalien, strukturelle Interpretationen sowie einzelne oder mehrere mineralisierte Bohrabschnitte stellen für sich genommen keinen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte dar. Es kann insbesondere nicht vorausgesetzt werden, dass Oberflächengehalte oder einzelne Bohrabschnitte über wirtschaftlich relevante Mächtigkeiten, Tiefen, Streichlängen oder Volumina kontinuierlich fortbestehen. Ebenso darf aus der räumlichen Nähe oder Orientierung verschiedener mineralisierter Zonen nicht ohne weitere Exploration und Bohrungen geschlossen werden, dass diese geologisch oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Die im Bericht dargestellte Entwicklung von El Mezquite (von ersten geologischen Hinweisen und früheren Bohrergebnissen hin zu einem deutlich mächtigeren mineralisierten Abschnitt) dient als Beispiel für den von Tocvan angewandten systematischen Explorationsprozess. Sie stellt keine Garantie dafür dar, dass andere Zielgebiete wie Bojorquez, der Central Structural Corridor, die North Alteration Zone oder weitere noch nicht getestete Bereiche eine vergleichbare Entwicklung nehmen werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass aus heute bekannten Oberflächenanomalien oder strukturellen Zielgebieten wirtschaftlich relevante Bohrziele entstehen, dass Folgebohrungen Mineralisierung bestätigen oder erweitern oder dass neue Entdeckungen hinsichtlich Mächtigkeit, Gehalt oder Größe mit El Mezquite oder anderen bisherigen Erfolgen vergleichbar sein werden. Auch Aussagen zum derzeitigen Einsatz von 2 Bohrgeräten, zum erwarteten Eingang weiterer Bohrergebnisse in naher Zukunft, zu einem möglichen kontinuierlichen Nachrichtenfluss, zu zukünftigen Explorationserfolgen, einer möglichen ersten Mineralressource oder weiterem Ressourcenwachstum beruhen auf derzeitigen Unternehmensangaben, Arbeitsprogrammen und Annahmen. Bohrprogramme können aufgrund technischer, logistischer, finanzieller, personeller, wetterbedingter, genehmigungsbezogener oder anderer Faktoren verzögert, verändert, reduziert oder ausgesetzt werden. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Analyseergebnissen hängt unter anderem von Bohrfortschritt, Probenaufbereitung, Laborkapazitäten und Qualitätssicherungsprozessen ab und kann von bisherigen Erwartungen abweichen. Ausstehende Bohrergebnisse können schwächer als erwartet ausfallen und müssen weder bestehende geologische Modelle noch vermutete Strukturen oder die bisherige Interpretation eines großflächigen mineralisierten Systems bestätigen. Aussagen über die Möglichkeit, Gran Pilar zu einem Gold-Silber-Distrikt mit mehreren potenziell abbauwürdigen Lagerstätten zu entwickeln und dadurch langfristiges Produktionswachstum zu schaffen, stellen ausdrücklich eine langfristige Zukunftserwartung dar. Ob einzelne mineralisierte Zonen jemals als Mineralressourcen oder Mineralreserven abgegrenzt, als wirtschaftlich abbauwürdig eingestuft oder in einen zukünftigen Minenplan integriert werden können, hängt unter anderem von weiteren Bohrungen, geologischen und metallurgischen Untersuchungen, technischen und wirtschaftlichen Studien, Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung, Metallpreisen, Betriebskosten und weiteren Faktoren ab. Mehrere mineralisierte Zentren innerhalb eines Projekts sind nicht automatisch mehrere wirtschaftliche Lagerstätten. Aussagen zur Pilotanlage, zur Fertigstellung des Haufenlaugungspads, zur Installation der Abdichtungsfolie, zur Fertigstellung und Integration der Aufbereitungs- und Prozessanlagen, zur angestrebten ersten Produktion im 4. Quartal 2026 sowie zur möglichen Generierung technischer, metallurgischer, betrieblicher oder wirtschaftlicher Daten aus dem Pilotbetrieb sind ebenfalls zukunftsgerichtet. Obwohl die Pilotanlage nach Unternehmensangaben vollständig genehmigt ist und wesentliche Baufortschritte erzielt wurden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitplans fertiggestellt, erfolgreich in Betrieb genommen oder wie geplant betrieben wird. Ebenso kann nicht gewährleistet werden, dass die Pilotanlage die erwarteten Durchsatzraten, Erzgehalte, metallurgischen Gewinnungsraten, Betriebskosten oder sonstigen technischen und wirtschaftlichen Zielwerte erreicht. Ergebnisse früherer metallurgischer Tests oder Bulk-Sample-Programme sind nicht notwendigerweise auf zukünftige Pilot- oder kommerzielle Betriebsbedingungen übertragbar. Der erfolgreiche Betrieb einer Pilotanlage stellt keinen Nachweis dafür dar, dass ein späterer kommerzieller Minenbetrieb wirtschaftlich realisierbar sein wird. Für das Gran Pilar Projekt wurden bislang keine Mineralreserven abgegrenzt. Soweit bislang noch keine aktuelle, gemäß den geltenden Offenlegungsstandards veröffentlichte Mineralressource vorliegt, stellen Aussagen über eine mögliche Ressourcengröße, zukünftige Produktion, einen Übergang zu einem kommerziellen Minenbetrieb oder langfristiges Produktionswachstum Zukunftserwartungen dar. Sie setzen unter anderem erfolgreiche Exploration, ausreichende Kontinuität und Gehalte der Mineralisierung, positive metallurgische Ergebnisse, technische und wirtschaftliche Studien, ausreichende Finanzierung, erforderliche Genehmigungen, geeignete Infrastruktur sowie wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen voraus. Eine Pilotproduktion ist nicht mit einer nachgewiesenen wirtschaftlichen Minenproduktion gleichzusetzen und ersetzt weder eine Mineralressourcenschätzung noch eine Mineralreservenschätzung oder eine wirtschaftliche Studie. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen gelten, unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Hierzu zählen insbesondere die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten; geologische, strukturelle und metallurgische Unsicherheiten; Risiken im Zusammenhang mit der Repräsentativität von Oberflächenproben; die Möglichkeit, dass geochemische oder geophysikalische Anomalien nicht mit wirtschaftlich relevanter Mineralisierung korrespondieren; Unsicherheiten hinsichtlich Mächtigkeit, Kontinuität, Gehalt, räumlicher Ausdehnung und metallurgischer Eigenschaften der Mineralisierung; das Risiko, dass einzelne mineralisierte Zentren nicht miteinander verbunden sind oder keine wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätten bilden; Risiken im Zusammenhang mit Bohrprogrammen, Ressourcenschätzungen sowie technischen und wirtschaftlichen Studien; Risiken im Zusammenhang mit Bau, Finanzierung, Zeitplan, Inbetriebnahme und Betrieb der Pilotanlage; Genehmigungs-, Umwelt-, Wasser-, Infrastruktur-, Personal-, Sicherheits- und Lieferkettenrisiken; regulatorische, rechtliche, steuerliche und politische Risiken in Mexiko; Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken; Schwankungen der Gold-, Silber- und gegebenenfalls Kupferpreise; Wechselkursrisiken; Energie-, Material-, Arbeits- und Betriebskosten sowie allgemeine makroökonomische, geopolitische und kapitalmarktbezogene Risiken. Darüber hinaus können sich Annahmen des Managements oder Einschätzungen des Autors nachträglich als unvollständig, zu optimistisch oder nicht realisierbar erweisen. Neu identifizierte Zielgebiete können bei weiterer Exploration an Bedeutung verlieren; ausstehende oder zukünftige Bohrergebnisse können schwächer als erwartet ausfallen; geologische Modelle und strukturelle Interpretationen können revidiert werden; vermutete Zusammenhänge zwischen einzelnen mineralisierten Bereichen können sich nicht bestätigen; eine zukünftige Ressource kann kleiner oder geringergradiger ausfallen als erwartet; mehrere mineralisierte Zentren müssen nicht zu mehreren wirtschaftlichen Lagerstätten führen; metallurgische Ergebnisse können sich unter größeren Betriebsbedingungen verschlechtern; und Zeitpläne für Bohrungen, Ressourcenschätzungen, Bau, Inbetriebnahme, Pilotproduktion oder eine mögliche spätere kommerzielle Entwicklung können sich erheblich verschieben. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den in den öffentlichen Unternehmensunterlagen beschriebenen Risikofaktoren und sollten von Anlegern entsprechend vorsichtig bewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen und Zeitabläufe können wesentlich von den in diesem Bericht dargestellten Erwartungen abweichen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, eine Verpflichtung zur Aktualisierung, Ergänzung oder Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen.

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