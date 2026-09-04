JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management des Mautbetreibers habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich das Verkehrsaufkommen an einem bestimmten Punkt an höhere Treibstoffpreise anpasst, schrieb Elodie Rall am Donnerstag. Wann das der Fall sein wird, konnte Vinci jedoch nicht sagen. Belastet hätten auch die sommerlichen Hitzewellen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 114,1EUR auf Tradegate (04. September 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 143

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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