Robinhood explodiert um 17 % – doch damit könnte die Rallye erst beginnen

Die Robinhood-Aktie hat am Donnerstag eine spektakuläre Rallye hingelegt und schlossen 16,57 Prozent höher bei 124,72 US-Dollar. Rückenwind kam dabei nicht nur vom kräftig steigenden Kryptomarkt. Auch starke Kennzahlen der Robinhood Chain und zunehmend bullishe Analysten sorgen für neue Fantasie.

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Für besondere Aufmerksamkeit sorgten Daten von DeFiLlama. Demnach erzielte die Robinhood Chain innerhalb von 24 Stunden Einnahmen von 4,32 Millionen US-Dollar und lag damit vor allen anderen Netzwerk-Chains.

Solana kam im gleichen Zeitraum auf 3,98 Millionen US-Dollar, Hyperliquid L1 auf 1,9 Millionen US-Dollar und Ethereum auf 1,75 Millionen US-Dollar.

Wall Street wird bullish

Bereits in den beiden vorherigen Handelssitzungen hatten positive Analystenkommentare für Rückenwind gesorgt. Morgan Stanley stufte Robinhood am 1. September auf "Overweight" hoch. Einen Tag später nahm Scotiabank die Beobachtung der Aktie mit "Sector Outperform" auf.

Nun liefert auch Piper Sandler ein weiteres Argument für die Bullen. Analyst Patrick Moley sieht insbesondere im Geschäft mit Prognosemärkten erhebliches Wachstumspotenzial.

Die bevorstehende Football-Saison könnte die Handelsaktivität auf Robinhood deutlich erhöhen. Bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft waren die Volumina auf Prognosemärkten stark gestiegen. Aufgrund der deutlich größeren Popularität von American Football in den USA erwartet Piper Sandler, dass die NFL- und NCAA-Saison einen wichtigen Wachstumstreiber für Robinhood im dritten und vierten Quartal 2026 darstellen könnte.

Moley reagierte darauf mit höheren Prognosen. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Robinhood hob er für 2026 um 5 Prozent und für 2027 um 7 Prozent an. Gleichzeitig erhöhte Piper Sandler das Kursziel von 135 auf 145 US-Dollar und bestätigte die Einstufung "Overweight".

Bitcoin über 81.000 US-Dollar

Robinhood ist gleichzeitig Teil einer wesentlich breiteren Rallye bei Kryptoaktien. Bitcoin stieg über die Marke von 81.000 US-Dollar und sorgte damit bei zahlreichen Unternehmen der Branche für zweistellige Kursgewinne.

Circle beendete den Handel 16,46 Prozent höher bei 103,23 US-Dollar. Galaxy Digital gewann mehr als 10 Prozent auf 26,50 US-Dollar, während Coinbase ebenfalls um mehr als 10 Prozent auf 192,70 US-Dollar zulegte.

Noch stärker entwickelte sich Strategy. Die Aktie sprang um 17,56 Prozent auf 144,82 US-Dollar und gehörte damit zu den größten Gewinnern der Krypto-Rallye.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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