JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Henrik Andersen mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta sah sich am Donnerstag in seiner optimistischen Haltung für die Aktien des Windkraft-Anlagenbauers bestärkt. Er wird immer zuversichtlicher hinsichtlich der Wende im Servicegeschäft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 28,62EUR auf Tradegate (04. September 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

